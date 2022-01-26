МФЦ в Бокситогорске переехал в новое собственное здание

Многофункциональный центр теперь расположен на улице Воронина, дом 3 и готов предоставлять жителям более 500 госуслуг.

Обновленный центр «Мои документы» полностью готов к работе ― здесь уже ведется прием заявителей. Сегодня в центре предлагается более 500 различных услуг.

Директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов отметил, что открытие нового МФЦ стало итогом эффективного сотрудничества с местной администрацией, которая передала здание в бессрочное пользование. Прежнее помещение занималось на правах аренды, и его содержание требовало значительных затрат.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов и получить удостоверение ветерана труда.