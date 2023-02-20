Стало известно, как будет работать МФЦ Ленобласти в праздничные дни

Нерабочими днями во всех филиалах и отделах многофункциональных центров Ленобласти являются 23 февраля и 8 марта.

Нерабочими днями во всех филиалах и отделах региональных МФЦ являются 23 февраля и 8 марта. А в предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта МФЦ будут открыты до 20.00. При этом бизнес-офисы и удаленные рабочие места 23, 24, 25, 26 февраля и 8 марта работать не будут.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов, оформить новое единое пособие на детей, распечатать и заверить документы из Госуслуг.