Планируйте свои дела заранее: МФЦ Ленобласти уйдут на новогодние каникулы

Закроются областные МФЦ 31 декабря на час раньше и возобновят свою работу лишь 9 января

Филиалы и отделы МФЦ Ленинградской области завершают работу 31 декабря на час раньше – в 20:00. Бизнес-офисы и удаленные рабочие места МФЦ последний день в уходящем году работают 29 декабря, а с 30 декабря по 8 января они будут закрыты.

С 9 января 2024 года все МФЦ начнут работать по обычному графику.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос. Также получить ответы можно через приложение «МФЦ47». Кроме того, в МФЦ рекомендуют записываться на получение услуг заранее, чтобы в назначенное время, без ожидания, попасть на прием к специалисту. Предварительную запись можно оформит на сайте, по телефону 8-812-775-47-47 или через чат-бот в Телеграм @mfc_47_bot, на в портале или в любом МФЦ.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов, оформить новое единое пособие на детей, распечатать и заверить документы из Госуслуг, оформить ежемесячную выплату на содержание несовершеннолетних, которые находятся под опекой, проверить земельный участок на наличие памятников культуры и оценить услуги СО НКО в сфере сохранения культурного наследия.