Ленобласть проведет переговоры о выкупе помещений под аптеку и ФАП в Петровском

Александр Дрозденко оценил амбулаторию в поселке Плодовое и дал поручения по организации более доступной медпомощи на селе.

«Дал поручения Комздраву региона: провести переговоры о выкупе помещений под аптеку и ФАП в Петровском; подготовить заявку об увеличении бюджетного лимита по транспортировке рожениц в родильный дом и обратно с 3 до 10 тысяч рублей; подготовить предложения об организации шаттлов из поселений в районные больницы и поликлиники», — прокомментировал глава региона в своем телеграм-канале.

Фото: lenobl.ru

Новая врачебная амбулатория общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров на 65 посещений в смену в поселке Плодовое Приозерского района работает с 15 января 2023 года. Ее построили в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Общий объем финансирования строительства — 131,4 млн рублей.

Здесь работают врач-педиатр, фельдшер, акушерка, врач-стоматолог, раз в неделю проводится УЗИ. Также два раза в месяц в Плодовое организованы выезды врачей-специалистов Приозерской межрайонной больницы.

В 2022-2023 году ФАПы открылись в Полянах и в Рапполово, Семрино, Яровщинах, Пениках, Иннолово, Минах и в деревне Елизаветинка, Глобицы и Васкелово, деревне Овсище, Нурме, поселке Красава.