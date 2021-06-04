Москвичи смогут оплачивать проезд в Ленобласти «Тройкой»

В Ленобласти внедрят оплату общественного транспорта картой «Тройка». Реализация проекта намечена на 2021 год.

Соглашение о реализации проекта, в рамках которого правительство Москвы будет взаимодействовать с Ленобластью в части внедрения проверенного решения по приему единой транспортной карты «Тройка», подписали сегодня, 6 апреля, на ПМЭФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Карта «Тройка» предоставит ряд преимуществ: удобные способы оплаты проезда для жителей Ленобласти, снижение времени обработки платежей перевозчиками и прозрачность совершаемых оплат проезда. Коллеги из Москвы будут нашими партнерами в вопросах внедрения современных цифровых сервисов на пассажирском транспорте», — сказал Александр Дрозденко.

Процесс реализации проекта в Ленинградской области разделен на десять этапов со сроком выполнения до 30 декабря 2021 года.

Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей, с АО «Компания Колос» за 4,5 млрд. рублей, АО «Горки Гольф клуб» на строительство курорта в Ломоносовском районе, АО «ЕвроХим» на 132 млрд рублей и «Фосфарго» на миллиард, «Питерпром ПК» о переезде производства из Северной столицы, с ООО «ИнвестБугры» на 10 млрд рублей, «Карматех» на 300 млн рублей.

Напомним, что Ленобласть привлекла 1 023,2 млрд рублей инвестиций и заключила 46 соглашений на ПМЭФ-2019. Среди них постройка фармацевтического завода стоимостью в 1 млрд рублей, создании на территории Волосовского района вагоноремонтного завода «Новотранс», сухогрузного комплекса стоимостью 24,3 млрд рублей и многие другие и многие другие. И все это даст новые рабочие места для жителей региона.