Что позволит охватить бережливыми технологиями большее число предприятий.
Обсуждение критериев вхождения в нацпроект с регионами прошло сегодня, 30 ноября, на подкомиссии Госсовета, которую возглавляет губернатор Ленобласти.
На заседании было предложено выработать общий подход к вовлечению в нацпроект предприятий торговли, а также установить квоты для Региональных центров компетенций на отбор предприятий, которые не подходят по критериям, но готовы участвовать в нацпроекте и могут предложить уникальную продукцию.
Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 43 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«.
Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.
Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.