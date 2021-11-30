Что позволит охватить бережливыми технологиями большее число предприятий.

Обсуждение критериев вхождения в нацпроект с регионами прошло сегодня, 30 ноября, на подкомиссии Госсовета, которую возглавляет губернатор Ленобласти.

«Мы ранее обсуждали вопрос о смягчении ограничений для предприятий с иностранным капиталом и были поддержаны. Предлагаем вновь поднять вопрос о полной отмене этого ограничения, поскольку частичное смягчение не дало существенных результатов в регионах. Культура производительности труда должна формироваться вне зависимости от того, кто является держателем акций», – сказал Александр Дрозденко.

На заседании было предложено выработать общий подход к вовлечению в нацпроект предприятий торговли, а также установить квоты для Региональных центров компетенций на отбор предприятий, которые не подходят по критериям, но готовы участвовать в нацпроекте и могут предложить уникальную продукцию.

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Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 43 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. На сегодняшний день для участия в проекте отобрано более 30 региональных предприятий.