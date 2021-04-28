Подрядчик сообщил, что стройка находится в активной фазе монолитных работ. На стадии рассмотрения сейчас находится визуализация фасадов.
В Рощино на месте стройки новой ледовой арены начали возводить колонны и плиты перекрытия. Подрядчик сообщил, что стройка находится в активной фазе монолитных работ. На стадии рассмотрения сейчас находится визуализация фасадов. Окончательное решение об этом примут в мае.
Фото: комитет по строительству Ленинградской области
Фото: комитет по строительству Ленинградской области
Фото: комитет по строительству Ленинградской области
Руководители КомСтрой Ленобласти постоянно бывают на объекте для проверки хода строительства. Об этом рассказали 47channel.
Ранее мы писали о том, что Александр Дрозденко открыл первый в истории Выборга крытый каток с искусственным льдом.
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