Ледовая арена в Рощино находится в активной фазе строительных работ

Автор: Анастасия Щербакова
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Подрядчик сообщил, что стройка находится в активной фазе монолитных работ. На стадии рассмотрения сейчас находится визуализация фасадов.

В Рощино на месте стройки новой ледовой арены начали возводить колонны и плиты перекрытия. Подрядчик сообщил, что стройка находится в активной фазе монолитных работ. На стадии рассмотрения сейчас находится визуализация фасадов. Окончательное решение об этом примут в мае.

Ледовая арена в Рощино находится в активной фазе строительных работ строительство, Рощино, ледовая аренаФото: комитет по строительству Ленинградской области
Ледовая арена в Рощино находится в активной фазе строительных работ строительство, Рощино, ледовая аренаФото: комитет по строительству Ленинградской области
Ледовая арена в Рощино находится в активной фазе строительных работ строительство, Рощино, ледовая аренаФото: комитет по строительству Ленинградской области

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