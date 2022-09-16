Эксперты РЦК Ленобласти повысили производительность труда еще одному предприятию

Благодаря бережливым технологиям на гатчинском предприятии «Полифас» на 50 часов сократилось время изготовления ламинированного утеплителя.

Эксперты Регионального центра компетенций завершили реализацию нацпроекта «Производительность труда» на предприятии «Полифас», где производят полимерные материалы для изоляции.

В итоге, за шесть месяцев реализации проекта сотрудникам предприятия совместно с экспертами РЦК удалось сократить на 29% время протекания всего процесса изготовления ламинированной продукции ― с 10 485 до 7485 минут или на 50 часов. На 82% сократился оборот запасов и на 22% незавершенное производство. При этом предприятие рекордно повысило свои компетенции – обучило бережливым технологиям 95% сотрудников, они прошли тренинги на Фабриках процессов в Кировске и Бегуницах.

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Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 55 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос».

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.