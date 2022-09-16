Эксперты РЦК Ленобласти повысили производительность труда еще одному предприятию

Автор: Кира Нагорная
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Благодаря бережливым технологиям на гатчинском предприятии «Полифас» на 50 часов сократилось время изготовления ламинированного утеплителя.

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Фото здесь и далее: lenobl.ru

Эксперты Регионального центра компетенций завершили реализацию нацпроекта «Производительность труда» на предприятии «Полифас», где производят полимерные материалы для изоляции.

В итоге, за шесть месяцев реализации проекта сотрудникам предприятия совместно с экспертами РЦК удалось сократить на 29% время протекания всего процесса изготовления ламинированной продукции ― с 10 485 до 7485 минут или на 50 часов. На 82% сократился оборот запасов и на 22% незавершенное производство. При этом предприятие рекордно повысило свои компетенции – обучило бережливым технологиям 95% сотрудников, они прошли тренинги на Фабриках процессов в Кировске и Бегуницах.

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26.08.2022 202

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 55 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос».

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.

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