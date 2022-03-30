Судостроители в городе Никольское повышают производительность труда

Производители судового оборудования из Тосненского района применяют бережливые технологии.

Первые итоги реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на предприятии «Винета» в городе Никольское Тосненского района. Предприятие производит изделия судового машиностроения полного цикла. В качестве участка для оптимизации был выбран пилотный поток ― изготовление охладителя надувочного воздуха.

По итогам полугодовой реализации проекта предприятие планирует сократить время протекания процесса на 49%, вдвое снизить объем незавершенного производства ― с 234 до 123 штук, а также увеличить выработку работника пилотного потока ― с 0,4 до 0,6 чел/час.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 43 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники» и завод «Аэропаг» из Луги.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. Сейчас в проекте 49 компаний.