Углеродно-свободную зону создадут на территории Ленобласти

Соглашение об этом подписано на ММЭВ-2021 губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и председателем правления УК «РОСНАНО» Сергеем Куликовым.

В рамках соглашения будет реализован пилотный проект по созданию углеродно-свободной зоны (УСЗ) на территории региона, это территория где реализуют проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов в жизненном цикле производства промышленной продукции.

«Для Ленобласти это новое и актуальное направление. Создание такой территории будет интересным и для тех, кто реализует проекты в сфере «зеленой энергетики» и для наших экспортеров, которые смогут снизить углеродный след в своей продукции и получить зеленый сертификат для выхода на рынок Евросоюза», — сказал Александр Дрозденко

Сергей Куликов отметил, что такие технологии не просто влияют на экологию, но и напрямую будут влиять на бизнес экспортеров и повышение конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке. Ведь с 2025 года Евросоюз планирует ввести углеродный налог, который будет взиматься с зарубежных производителей товаров.

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Отметим, что на крупнейшем экономическом событии этого года в рамках деловой программы Ленобласть подпишет более двух десятков соглашений. Уже подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей, с АО «Компания Колос» за 4,5 млрд. рублей, АО «Горки Гольф клуб» на строительство курорта в Ломоносовском районе, АО «ЕвроХим» на 132 млрд рублей и «Фосфарго» на миллиард, «Питерпром ПК» о переезде производства из Северной столицы, с ООО «ИнвестБугры» на 10 млрд рублей, «Карматех» на 300 млн рублей.

Напомним, что Ленобласть привлекла 1 023,2 млрд рублей инвестиций и заключила 46 соглашений на ПМЭФ-2019. Среди них постройка фармацевтического завода стоимостью в 1 млрд рублей, создании на территории Волосовского района вагоноремонтного завода «Новотранс», сухогрузного комплекса стоимостью 24,3 млрд рублей и многие другие и многие другие. И все это даст новые рабочие места для жителей региона.