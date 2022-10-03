Два предприятия Выборгского района завершили реализацию нацпроекта «Производительность труда»

Эксперты Регионального центра компетенция Ленобласти завершили работу на предприятии «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района.
На «ФИРО-О» бережливые технологии внедряли на участке распила доски хвойных пород. Благодаря этому удалось сократить на 40 минут за смену время транспортировки горбыля, а время загрузки сушильных камер на 20 минут за смену.
За шесть месяцев на предприятии удалось сократить время протекания всего процесса на 31% или почти на 94 часа, на 40% незавершенное производство – до 200 куб. м., а выработку увеличить на 33% – до 16 куб. м. на человека за смену.
На «НТЛ Упаковка» с помощью нацпроекта в 5 раз увеличили выработку полимерной упаковки. За полгода сотрудникам предприятия совместно с экспертами РЦК удалось сократить на 76% время протекания процесса или на 197 часов, снизить незавершенное производство на 78% ― до 569 кг и увеличить выработку на рекордные 481% ― до 1030 кг на человека в сутки.
Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 55 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос».
Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.
Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.