На предприятии «Белхимпром» подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда» под руководством экспертов Регионального центра компетенций.

В качестве пилотного потока здесь был выбран процесс производства кондиционирующей смеси для изготовления и транспортировки удобрений. При диагностике процесса было выявлено 20 «узких мест»

После оптимизации процесса перемещения сотрудников должны сократиться до 654 метров, вместо одного километра в день. За счет установки нового оборудования удалось уменьшить долю ручного труда.

Внедрение улучшений на пилотном потоке под кураторством РЦК продолжится в ближайшие три месяца. По итогам проекта также планируется сократить время протекания процесса на 14 часов, а выработку увеличить на 5 тонн на человека в час.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 60 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.