«Эко Ресурс» в Ломоносовском районе планирует сократить расходы на 300 тысяч рублей благодаря нацпроекту

Производитель пищевых красителей и добавок оптимизировал производственные процессы в рамках нацпроекта «Производительность труда»

На предприятии подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда» под руководством экспертов Регионального центра компетенций. В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления водорастворимых пищевых красителей. Диагностика выявила 63 «узких мест».

По итогам проекта планируется сократить время протекания процесса на 840 минут, увеличить выработку с 0,91 кг на человека в час до 1,3 кг, а расходы на незавершенное производство сократить почти на 300 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 68 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района, «Полипласт Северо-Запад» из Кингисеппа и другие.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.