Нацпроект сэкономил предприятию в Кингисеппе более 280 млн рублей

На предприятии «Полипласт Северо-Запад» завершена масштабная годовая работа по повышению производительности труда.

В течение года на производстве работали эксперты Федерального центра компетенций, внедряя улучшения в процессы химического производства совместно с командой проекта.

Первым был оптимизирован поток производства жидких комплексных добавок. Вторым потоком для внедрения бережливых технологий было выбрано производство поликарбоксилатов. Суммарный экономический эффект составил более 175 млн рублей. Наибольший вклад дало увеличение выработки на 45%. Время протекания процесса для изготовления 11 тонн продукции снизилось на 27% или на 6,9 часов.

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Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 60 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.