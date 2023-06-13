Завод из Всеволожска присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Завод «Арнест Упаковочные Решения Всеволожск» вошел в нацпроект после смены иностранного собственника на российского.

На заводе «Арнест Упаковочные Решения Всеволожск» (бывший «Болл Всеволожск») поставлена задача повысить эффективность производства, снизить издержки и увеличить выпуск продукции за счет внедрения принципов бережливого производства.

«Мы наблюдаем, как нацпроект «Производительность труда» набирает обороты в Ленинградской области. Руководители предприятий видят несомненные плюсы уже реализованных проектов и «примеряют» их на себя», — сказал зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключилось множество предприятий из Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района, «Полипласт Северо-Запад» из Кингисеппа, «Пластмаркет» из Тосно, компания из Приозерского района, ранее производящая стулья для IKEA, «Эко Ресурс» в Ломоносовском районе и другие.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.