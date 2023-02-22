Ломоносовский производитель пищевых добавок на 20% увеличил выручку благодаря нацпроекту

На предприятии «Эко Ресурс» в Ломоносовском районе завершена активная стадия реализации нацпроекта «Производительность труда».

Под руководством экспертов Регионального центра компетенций здесь был оптимизирован целых комплекс «узких мест». Так, на предприятии навели порядок на складе, определили места хранения для каждого вида сырья. Это помогло сократить время доставки сырья на производство с 60 до 20 минут. Благодаря введению маркировки проб для отдела контроля качества и выстраивания системы приоритетности удалось сократить время проведения анализа образцов продукции со 120 минут до 60 минут.

В итоге в январе-феврале 2023 года выручка от производства водорастворимых пищевых красителей выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А время протекания процесса производства сократилось на 14 часов, и на 284 млн рублей уменьшились расходы на незавершенное производство.

Вам будет интересно Ленобласть вошла в группу лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда» Минэкономразвития представило промежуточную статистику по результатам 2022 года. Ленинградская область вошла в число регионов-лидеров, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке... 10.02.2023 221

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключилось множество предприятий из Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района, «Полипласт Северо-Запад» из Кингисеппа, «Пластмаркет» из Тосно, компания из Приозерского района, ранее производящая стулья для IKEA и другие.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.