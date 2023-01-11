Приобщиться к бережливым технологиям теперь может больше компаний в Ленобласти

Ленобласть теперь может включать в нацпроект «Производительность труда» компании без ограничений по отраслям экономики.

Это стало возможным после утверждения на федеральном уровне специального порядка. Отметим, что Ленинградская область неоднократно выступала с инициативой о расширении рамок национального проекта «Производительность труда» в первую очередь, для компаний, которые не попадают под ключевые критерии отбора ― отраслевые или по объему иностранного участия.

«Специальный порядок для самостоятельного отбора регионами производств, нуждающихся в повышении производительности, позволит нам организовать целевую поддержку предприятий в различных отраслях промышленности», — прокомментировал зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

На получение адресной поддержки могут претендовать все системообразующие компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей. Региональные власти будут оценивать, насколько меры господдержки способны повлиять на рост выпуска продукции, на расширение производств, на повышение экономических показателей субъекта РФ в целом.