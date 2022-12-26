Производитель водонагревательного оборудования из Тосно сэкономил 37,2 млн рублей за счет нацпроекта

На предприятии «Тепловое оборудование» участия в национальном проекте «Производительность труда».

Совместно с экспертами Федерального центра компетенций здесь оптимизировали процесс изготовления эмалированных водонагревателей в одном из цехов предприятия, доля производства которого в общем портфеле заказов составляет 60%.

С помощью внедрения инструмента «быстрая переналадка» (SMED) удалось сократить время одного процесса настройки линии на другой продукт на 65% с 12 до 4 минут. Также были оптимизированы рабочие места на участке упаковки готовой продукции.

Прогнозируемый экономический эффект от внедрения бережливых технологий в 2023 году составит 37,2 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились 68 предприятия Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района, «Полипласт Северо-Запад» из Кингисеппа, «Пластмаркет» из Тосно и другие.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.