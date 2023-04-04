Всеволожский завод планирует почти вдвое увеличить выпуск столешниц благодаря нацпроекту

Первые итоги о реализации проекта «Повышение производительности труда» подвели на заводе «Невский ламинат».

Совместно с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) на предприятии был определены два пилотных потока и проанализирован процесс производства кухонных столешниц. Было выявлено более 50 проблем, которые требовали улучшений.

Уже оптимизированы места хранения заготовок и готовой продукции, удалось сократить время простоя термоусадочной линии. В планах – снизить время протекания процесса производства с 8,7 часов до 4,9 часов.

«Деревоперерабатывающие производства нашего региона особенно почувствовали влияние санкционного давления. Наша общая задача сейчас ― создать благоприятные условия для работы и развития. Бережливые инструменты благоприятно влияют не только на производственные процессы, но и на логистику и маркетинг», — отметил зампредседателя регионального правительства Дмитрий Ялов.