Предприятия Ленобласти хотят расширить компетенцию своих сотрудников

Четыре предприятия примут участие в конкурсном отборе на создание корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП)

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда». Отбор проводит Агентство развития навыков и профессий совместно с Минэкономразвития России. Всего было подано 155 заявок из 52 регионов страны. От Ленобласти это тосненское «Тепловое Оборудование», ломоносовское полиграфическое предприятие «ММПОФ Пэкэджинг», гатчинский «Завод «Буревестник» и кировская электромонтажная компания «НЭМО» – все активные участники нацпроекта.

Итоги конкурсного отбора объявят 15 апреля. Создание КЦОПа занимает полгода.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 86 предприятий внедряют инструменты бережливого производства: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района, «Полипласт Северо-Запад» из Кингисеппа, «Пластмаркет» из Тосно, компания из Приозерского района, ранее производящая стулья для IKEA, «Эко Ресурс» в Ломоносовском районе, завод из Всеволожска, производитель торфа из Тосненского района, ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», «Невское электро-монтажное общество» из Кировского района, производитель электроводонагревателей из Тосно и другие.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.

Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов. На «Фабрике Процессов» прошли обучение 1475 человек ― это сотрудники предприятий и представителей региональных команд.