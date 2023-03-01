Время изготовления источников питания сократили благодаря нацпроекту на предприятии в Ломоносовском районе

Областной производитель осветительного оборудования «Аргос-Электрон» подвели первые итоги реализации нацпроекта «Производительность труда».

После обучения команды завода и диагностики процесса, которая выявила 90 «узких мест», рабочая группа приступила к внедрению решений по улучшению. Так, к примеру, на предприятии улучшили эргономику на рабочих местах, убрали лишние заполнения документов, выявили проблему невыполнения плана производства – и решили ее за счет сокращения времени тестирования пробных образцов. Благодаря разработанному графику, уже удалось снизить время изготовления источников питания на 25 часов, а время тестирования сократить в 2,6 раза.

«Предприятие выпускает очень востребованную продукцию – источники питания для современных электрических ламп и осветительного оборудования. Для реализации перспектив очень важно грамотно распределять ресурсы, планировать деятельность и четко следовать целям. С этими задачами производителю и сейчас, и в будущем помогут «бережливые» инструменты», ― прокомментировал зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

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Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключилось множество предприятий из Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района, «Полипласт Северо-Запад» из Кингисеппа, «Пластмаркет» из Тосно, компания из Приозерского района, ранее производящая стулья для IKEA, «Эко Ресурс» в Ломоносовском районе и другие.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.