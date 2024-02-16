Производитель мороженого из Волхова присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Вместе с Региональным центром компетенций Ленобласти завод «Талосто» хочет повысить продуктивность на линии по изготовлению сладкого замороженного рулета.

На заводе планируется оптимизировать рабочий процесс на производственной линии по изготовлению торта из мороженого с помощью нацпроекта, инициированного президентом РФ. В течение ближайших 6 месяцев завод планирует улучшить производственные показатели, сделать труд работников более комфортным, используя инструменты бережливого производства.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 86 предприятий внедряют инструменты бережливого производства: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района, «Полипласт Северо-Запад» из Кингисеппа, «Пластмаркет» из Тосно, компания из Приозерского района, ранее производящая стулья для IKEA, «Эко Ресурс» в Ломоносовском районе, завод из Всеволожска, производитель торфа из Тосненского района, ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», «Невское электро-монтажное общество» из Кировского района, производитель электроводонагревателей из Тосно и другие.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.

Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов. На «Фабрике Процессов» прошли обучение 1475 человек ― это сотрудники предприятий и представителей региональных команд.