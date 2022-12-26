Итоги 2022 года: вспоминаем, какие события произошли в России и Ленобласти

Уходящий год принес множество событий, которые отразились на привычном укладе жизни россиях. Поэтому в последних числах декабря самое время заняться подведением итогов. Редакция ivbg рассказывает, что произошло в 2022 году не только в России, но и в родной Ленобласти.

Зимние Олимпийские игры

С 4 по 20 февраля в Китае проходила зимняя Олимпиада. На прошедших Играх нашу страну представляли 80 профессионалов, из них трое из Ленобласти. Российские спортсмены в общем рейтинге по количеству медалей заняли девятое место, имея на своем счету 32 награды — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Это рекордное количество трофеев за всю историю выступлений России на зимних Играх. Для сравнения: в 2018 году россияне завоевали 17 медалей, из них две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых. Тогда спортсмены из РФ заняли 13-е место в общем зачете.

Вам будет интересно Зимние Олимпийские игры в Пекине официально завершились - видео В воскресенье, 20 февраля, на Национальном стадионе в Пекине состоялась официальная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. В церемонии приняли участие... 20.02.2022 625

СВО

Самым значимым событием, которое многих выбило из колеи, стала специальная военная операция на Украине. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил глава России Владимир Путин в 6:05. За 10 месяцев в ходе нее произошли другие события, которые повлияли на обычный уклад жизни россиян:

В купе все вышеперечисленное привело к появлению экономической нестабильности в стране и, как следствие, к повышению уровня безработицы. Однако, это послужило и толчком к развитию различных сфер жизни внутри страны, например, популяризации среди россиян внутреннего туризма. Многие люди задались целью получить азы по оказанию первой помощи.

ПМЭФ

Давление Запада не помешало провести в Северной столице России с 15 по 18 июня юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. За три дня мероприятия удалось заключить соглашений в размере 5,6 триллиона рублей. ПМЭФ собрал представителей свыше 90 стран. Примечательной особенностью стала речь лидера РФ на пленарном заседании. В своем обращении Владимир Путин назвал нынешние события наступлением новой эры, которая будет строится на странах-лидерах, обладающих реальной политической, экономической и технологической независимостью.

Вам будет интересно Третий день ПМЭФ-2022: какие соглашения Ленобласть планирует подписать сегодня В Санкт-Петербурге продолжается 25-й Международный экономический форум. Сегодня, 17 июня, губернатор Ленобласти вновь примет участие в деловой программе форума и подпишет... 17.06.2022 321

Частичная мобилизация российских граждан

21 сентября президент объявил о частичной мобилизации в России. Владимир Путин сообщил, что подобные меры были приняты из-за нехватки сил контрактников для защиты линии соприкосновения с Украиной. Официально набор закончился 28 октября, но в Петербурге продлился вплоть до 2 ноября. Российская армия пополнилась на 300 тысяч человек в возрасте до 65 лет. Под мобилизацию не попали те категории граждан, которые участвуют обеспечении работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы в России.

В процессе выдачи повесток произошла путаница. Лидер России потребовал разобраться в происходящем и исправить ошибки. Ситуация привела к созданию новых законодательных проектов. Например, многодетных отцов планируют освободить от мобилизации. Также Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации и закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами. На «Госуслугах» появилась функция по обжалованию призыва. Некоторые категории граждан получили отсрочку: отцы детей-инвалидов, многодетные отцы, имеющие троих и более детей до 16 лет и другие. В некоторых военкоматах резервистам угрожали уголовной ответственностью за отказ от мобилизации.

Вам будет интересно В России завели первое уголовное дело за уклонение от мобилизации Следственный Комитет России возбудили первое уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Фигурант - 32-летний... 06.10.2022 316

Призванные на военную службу получают выплаты, льготы и компенсации из федерального и областного бюджетов. Это касается и членов их семей. В поддержку мобилизованных и их ближайших родственников с момента обнародования было организованно множество программ: «Здравница» в Ленобласти, отправка гуманитарной помощи поступившим на службу и волонтерская поддержка. Для поиска родственников и помощи психологов была создана «горячая линия» по частичной мобилизации. Объявление о наборе в армию привело к появления новых официальных семей. На фоне мобилизации подешевела аренда квартир, а многие россияне стали активно искать удаленную работу. Особое внимание было уделено вакансиям с бронью от мобилизации. Многие регионы страны поддержали инициативу об отмене народных гуляний в новогодние праздники.

Запад увидел в принятых мерах бедственное положении российских войск и назвал «неверным шагом». Некоторые европейские страны высказались в поддержку тех россиян, кто не желает принимать участие в происходящем. На границах образовались очереди из машин и людей. Многие граждане РФ покинули страну.

Взрывы на «Северных потоках»

26 сентября компания-оператор «Северного потока-2» сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила оператор первого «Северного потока» Nord Stream AG. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Дании не исключили, что имели место диверсии. Оба газопровода в момент ЧП не эксплуатировались, но все нитки были заполнены техническим газом. За сутки давление упало в трех нитках газопроводов, идущих их России в Германию — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2». Владимир Путин обвинил в произошедшем англосаксов, сказав: «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно!».

Вхождение в состав России новых субъектов

Одним из важнейших событий нынешнего года стало вхождение в состав РФ 30 сентября четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это привело к расширению зоны ответственности России. На присоединенных территориях организовано масштабное строительство. Особое внимание уделяется и экономической составляющей.

В Донецкой части планируют наращивать добычу коксующегося и энергетического угля и антрацита, которые используются: первые два — в металлургии и производстве электроэнергии и третий — в химической промышленности.

В ЛНР, где также идет упор на угледобычу и металлургию, планируют заняться выпуском автомобилей и электроники. По словам главы республики Леонида Пасечника, в Луганской стороне много пахотных земель, поэтому жители смогут себя прокормить.

Запорожская область считается одним из крупнейших поставщиков электроэнергии за счет Запорожской АЭС и Запорожской ТЭС в Энергодаре. Как и у соседей, там хорошо развиты металлургия и машиностроение. Имеет 17 тысяч квадратных метров посевных земель, где выращивают ячмень, пшеницу, подсолнечник, горох и прочее. За счет реки Днепр, Каховского водохранилища и Азовского моря регион располагает большим потенциалом к промышленному разведению рыбы.

В Херсонской области также большие аграрные территории — около 20 тысяч квадратных метров, где выращивают не только зерновые, но и много видов съедобных растений: помидоры, лук, капусту, баклажаны, сладкие перец, а также арбузы и прочее.

Вам будет интересно ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав России В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Кремля состоялось подписание договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов -... 30.09.2022 496

Взрыв на Крымском мосту

Вам будет интересно Макияж в честь взрыва Крымского моста: российские магазины косметики убрали бренд Lamel из ассортимента Косметика британского бренда Lamel стала пропадать с полок российских косметических магазинов после заявления компании о ситуации на Крымском мосту. В выходные... 10.10.2022 806

Сближение России и Китая

В этом году произошло долгожданное событие — началось движение по двум мостам через реку Амур, которые соединяют РФ и КНР. Первым — 10 июня — открыли автомобильный мост, связующий российский Благовещенск и город Хэйхэ в Китае. Изначально по нему пустили грузовое движение, так как китайская сторона имеет высокие карантинные требования. Проходимость его составляет около 600 грузовиков в день. Это событие, по словам специалистов, открывает широкие возможности в сферах торговли и туризма. Предположительно, на долю грузооборота придется до миллиона тонн в год.

16 ноября проследовал первый состав по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян. Отличительной чертой переправы стала двухколейная конструкция, где поочередно могут проезжать поезда из двух стран навстречу друг другу. Введение конструкции поможет увеличить пропускную способность маршрутов между Россией и Китаем почти в два раза.

Достижения Ленобласти за 2022 год

Объем инвестиций в Ленобласти за девять месяцев составил 361 миллиардов рублей. Вложения в основной капитал увеличились на 20,9%, если сравнивать с прошлогодним периодом, ставшим тогда рекордным. По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года в области составит 551,3 миллиарда рублей.

Рост регионального агропрома с начала года составил почти 2,5%. Несмотря на то, что Ленобласть является не зерновым регионом, зафиксирован рекордный урожай зерна. За год также возросло производство рапса.

Ленобласть заняла второе место в российском рейтинге среди регионов по темпу решения проблемы обманутых дольщиков. По словам зампреда правительства 47 региона Евгения Барановского, «из единого реестра проблемных объектов исключено 106 долгостроев — рекорд для региона». Планируется, что в 2023 году на завершение строительства около 40 проблемных домов, а также на выплаты компенсаций будет направлено 8,6 миллиардов рублей.

Вам будет интересно Правительство Ленинградской области планомерно восстанавливает права обманутых дольщиков За последние 4,5 года в регионе восстановлены права свыше 24 тыс. человек, завершило строительство около 100 проблемных объектов. Сегодня в Ленобласти... 18.11.2022 2433

За уходящий год на территории области оборудовали более 20 новых социальных объектов, среди которых, помимо детских садов и школ, акушерские пункты, ветклиника, бассейны, дома культуры и прочее.

Вам будет интересно В Кальтино открылся самый глубокий бассейн в России Во Всеволожскком районе Ленобласти в режиме тестового открытия заработал самый глубокий бассейн России и пятый по глубине в мире бассейн. Его... 17.11.2022 393

Также произошло благоустройство 75 общественных пространств. В планах на 2023 привести в порядок 106 объектов на сумму около двух миллионов рублей.

Решились основные трудности нескольких простаивающих предприятий — Тихвинского вагоностроительного завода и Русско-Высоцкой птицефабрики. Под вопросом пока остались производство шин компании Nokian Tyres во Всеволожске и будущее всем известной фабрики IKEA в Тихвине.

Вместе с тем открылись новые производства. Например, в Тосненском районе заработало новое предприятие по производству вспененных и жестких листов поливинилхлорида (ПВХ). А в 2023 году в области хотят запустить первый промысел черной икры. Также увеличились темпы деятельности уже существовавших производств: «Черкизово» в Горелово удвоило работу над выпуском продукции эконом-класса.

За год региональный бизнес вместе с ленинградцами оказали помощь военнослужащим в зоне СВО на сумму около 400 миллионов рублей. Сюда не входят финансовые вложение из бюджета. Регион активно включился тему СВО: было хорошо отработано формирование именных батальонов, одной из первых Ленобласть простимулировала выплаты.

В Ленобласти также прошло несколько крупных съездов, в которых участвовали как жители региона, так и гости из-за рубежа. В Гатчине прошел международный форум «Без срока давности«, посвященный памяти жертвам геноцида советского народа. На нем обсудили, как можно противостоять нацизму в современном мире. На территории детского летнего лагеря «Алые паруса» состоялся молодежный форум «Идея». А в Луге провели молодежный образовательный форум «Ладога», где главной темой стало патриотическое воспитание молодежи. Участники в память о погибших в ходе СВО высадили молодые туи и учились говорить «Нет!» коррупции.