Итоги 2022 года: вспоминаем, какие события произошли в России и Ленобласти

Уходящий год принес множество событий, которые отразились на привычном укладе жизни россиях. Поэтому в последних числах декабря самое время заняться подведением итогов. Редакция ivbg рассказывает, что произошло в 2022 году не только в России, но и в родной Ленобласти.
Зимние Олимпийские игры
С 4 по 20 февраля в Китае проходила зимняя Олимпиада. На прошедших Играх нашу страну представляли 80 профессионалов, из них трое из Ленобласти. Российские спортсмены в общем рейтинге по количеству медалей заняли девятое место, имея на своем счету 32 награды — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Это рекордное количество трофеев за всю историю выступлений России на зимних Играх. Для сравнения: в 2018 году россияне завоевали 17 медалей, из них две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых. Тогда спортсмены из РФ заняли 13-е место в общем зачете.
СВО
Самым значимым событием, которое многих выбило из колеи, стала специальная военная операция на Украине. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил глава России Владимир Путин в 6:05. За 10 месяцев в ходе нее произошли другие события, которые повлияли на обычный уклад жизни россиян:
- наложение западных санкций;
- ограничение полетов в 11 аэропортов юга до 2 января 2023 года;
- продажа газа за рубеж в рублях;
- упадок ценности евро и доллара и укрепление российской валюты;
- уход зарубежных компаний с российского рынка с вытекающим из этого сокращением ассортимента товаров;
- заморозка деятельности некоторых отечественных предприятий. Например, в Ленобласти простой коснулся тихвинского вагоностроительного завода и «Русско-Высоцкая птицефабрика»;
- отстранение российских спортсменов от соревнований и отмена концертов как звезд из России, так и иностранных исполнителей на территории РФ;
- создание «черного списка» из российских знаменитостей, которые высказались против СВО;
- блокировка популярных сервисов и масштабное использование VPN;
- ужесточение визового режима с Шенгеном;
- объявление о частичной мобилизации.
В купе все вышеперечисленное привело к появлению экономической нестабильности в стране и, как следствие, к повышению уровня безработицы. Однако, это послужило и толчком к развитию различных сфер жизни внутри страны, например, популяризации среди россиян внутреннего туризма. Многие люди задались целью получить азы по оказанию первой помощи.
ПМЭФ
Давление Запада не помешало провести в Северной столице России с 15 по 18 июня юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. За три дня мероприятия удалось заключить соглашений в размере 5,6 триллиона рублей. ПМЭФ собрал представителей свыше 90 стран. Примечательной особенностью стала речь лидера РФ на пленарном заседании. В своем обращении Владимир Путин назвал нынешние события наступлением новой эры, которая будет строится на странах-лидерах, обладающих реальной политической, экономической и технологической независимостью.
Частичная мобилизация российских граждан
21 сентября президент объявил о частичной мобилизации в России. Владимир Путин сообщил, что подобные меры были приняты из-за нехватки сил контрактников для защиты линии соприкосновения с Украиной. Официально набор закончился 28 октября, но в Петербурге продлился вплоть до 2 ноября. Российская армия пополнилась на 300 тысяч человек в возрасте до 65 лет. Под мобилизацию не попали те категории граждан, которые участвуют обеспечении работы отдельных высокотехнологических отраслей и финансовой системы в России.
В процессе выдачи повесток произошла путаница. Лидер России потребовал разобраться в происходящем и исправить ошибки. Ситуация привела к созданию новых законодательных проектов. Например, многодетных отцов планируют освободить от мобилизации. Также Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации и закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами. На «Госуслугах» появилась функция по обжалованию призыва. Некоторые категории граждан получили отсрочку: отцы детей-инвалидов, многодетные отцы, имеющие троих и более детей до 16 лет и другие. В некоторых военкоматах резервистам угрожали уголовной ответственностью за отказ от мобилизации.
Призванные на военную службу получают выплаты, льготы и компенсации из федерального и областного бюджетов. Это касается и членов их семей. В поддержку мобилизованных и их ближайших родственников с момента обнародования было организованно множество программ: «Здравница» в Ленобласти, отправка гуманитарной помощи поступившим на службу и волонтерская поддержка. Для поиска родственников и помощи психологов была создана «горячая линия» по частичной мобилизации. Объявление о наборе в армию привело к появления новых официальных семей. На фоне мобилизации подешевела аренда квартир, а многие россияне стали активно искать удаленную работу. Особое внимание было уделено вакансиям с бронью от мобилизации. Многие регионы страны поддержали инициативу об отмене народных гуляний в новогодние праздники.
Запад увидел в принятых мерах бедственное положении российских войск и назвал «неверным шагом». Некоторые европейские страны высказались в поддержку тех россиян, кто не желает принимать участие в происходящем. На границах образовались очереди из машин и людей. Многие граждане РФ покинули страну.
Взрывы на «Северных потоках»
26 сентября компания-оператор «Северного потока-2» сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила оператор первого «Северного потока» Nord Stream AG. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Дании не исключили, что имели место диверсии. Оба газопровода в момент ЧП не эксплуатировались, но все нитки были заполнены техническим газом. За сутки давление упало в трех нитках газопроводов, идущих их России в Германию — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2». Владимир Путин обвинил в произошедшем англосаксов, сказав: «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно!».
Вхождение в состав России новых субъектов
Одним из важнейших событий нынешнего года стало вхождение в состав РФ 30 сентября четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это привело к расширению зоны ответственности России. На присоединенных территориях организовано масштабное строительство. Особое внимание уделяется и экономической составляющей.
В Донецкой части планируют наращивать добычу коксующегося и энергетического угля и антрацита, которые используются: первые два — в металлургии и производстве электроэнергии и третий — в химической промышленности.
В ЛНР, где также идет упор на угледобычу и металлургию, планируют заняться выпуском автомобилей и электроники. По словам главы республики Леонида Пасечника, в Луганской стороне много пахотных земель, поэтому жители смогут себя прокормить.
Запорожская область считается одним из крупнейших поставщиков электроэнергии за счет Запорожской АЭС и Запорожской ТЭС в Энергодаре. Как и у соседей, там хорошо развиты металлургия и машиностроение. Имеет 17 тысяч квадратных метров посевных земель, где выращивают ячмень, пшеницу, подсолнечник, горох и прочее. За счет реки Днепр, Каховского водохранилища и Азовского моря регион располагает большим потенциалом к промышленному разведению рыбы.
В Херсонской области также большие аграрные территории — около 20 тысяч квадратных метров, где выращивают не только зерновые, но и много видов съедобных растений: помидоры, лук, капусту, баклажаны, сладкие перец, а также арбузы и прочее.
Взрыв на Крымском мосту
Сближение России и Китая
В этом году произошло долгожданное событие — началось движение по двум мостам через реку Амур, которые соединяют РФ и КНР. Первым — 10 июня — открыли автомобильный мост, связующий российский Благовещенск и город Хэйхэ в Китае. Изначально по нему пустили грузовое движение, так как китайская сторона имеет высокие карантинные требования. Проходимость его составляет около 600 грузовиков в день. Это событие, по словам специалистов, открывает широкие возможности в сферах торговли и туризма. Предположительно, на долю грузооборота придется до миллиона тонн в год.
16 ноября проследовал первый состав по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян. Отличительной чертой переправы стала двухколейная конструкция, где поочередно могут проезжать поезда из двух стран навстречу друг другу. Введение конструкции поможет увеличить пропускную способность маршрутов между Россией и Китаем почти в два раза.
Достижения Ленобласти за 2022 год
Объем инвестиций в Ленобласти за девять месяцев составил 361 миллиардов рублей. Вложения в основной капитал увеличились на 20,9%, если сравнивать с прошлогодним периодом, ставшим тогда рекордным. По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года в области составит 551,3 миллиарда рублей.
Рост регионального агропрома с начала года составил почти 2,5%. Несмотря на то, что Ленобласть является не зерновым регионом, зафиксирован рекордный урожай зерна. За год также возросло производство рапса.
Ленобласть заняла второе место в российском рейтинге среди регионов по темпу решения проблемы обманутых дольщиков. По словам зампреда правительства 47 региона Евгения Барановского, «из единого реестра проблемных объектов исключено 106 долгостроев — рекорд для региона». Планируется, что в 2023 году на завершение строительства около 40 проблемных домов, а также на выплаты компенсаций будет направлено 8,6 миллиардов рублей.
За уходящий год на территории области оборудовали более 20 новых социальных объектов, среди которых, помимо детских садов и школ, акушерские пункты, ветклиника, бассейны, дома культуры и прочее.
Также произошло благоустройство 75 общественных пространств. В планах на 2023 привести в порядок 106 объектов на сумму около двух миллионов рублей.
Решились основные трудности нескольких простаивающих предприятий — Тихвинского вагоностроительного завода и Русско-Высоцкой птицефабрики. Под вопросом пока остались производство шин компании Nokian Tyres во Всеволожске и будущее всем известной фабрики IKEA в Тихвине.
Вместе с тем открылись новые производства. Например, в Тосненском районе заработало новое предприятие по производству вспененных и жестких листов поливинилхлорида (ПВХ). А в 2023 году в области хотят запустить первый промысел черной икры. Также увеличились темпы деятельности уже существовавших производств: «Черкизово» в Горелово удвоило работу над выпуском продукции эконом-класса.
За год региональный бизнес вместе с ленинградцами оказали помощь военнослужащим в зоне СВО на сумму около 400 миллионов рублей. Сюда не входят финансовые вложение из бюджета. Регион активно включился тему СВО: было хорошо отработано формирование именных батальонов, одной из первых Ленобласть простимулировала выплаты.
В Ленобласти также прошло несколько крупных съездов, в которых участвовали как жители региона, так и гости из-за рубежа. В Гатчине прошел международный форум «Без срока давности«, посвященный памяти жертвам геноцида советского народа. На нем обсудили, как можно противостоять нацизму в современном мире. На территории детского летнего лагеря «Алые паруса» состоялся молодежный форум «Идея». А в Луге провели молодежный образовательный форум «Ладога», где главной темой стало патриотическое воспитание молодежи. Участники в память о погибших в ходе СВО высадили молодые туи и учились говорить «Нет!» коррупции.